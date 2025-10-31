ЦБ предупредил об опасности быстрого снижения ключевой ставки

Советник главы ЦБ Тремасов: Быстрое снижение ставки может вызвать волну инфляции

Стремительное снижение ключевой ставки в сложившихся в России реалиях чревато новой волной инфляции, что станет болезненным ударом по национальной экономике. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит РИА Новости.

Более оптимальным вариантом является осторожная денежно-кредитная политика (ДКП), этому курсу продолжает следовать регулятор, пояснил он. В противном случае и без того высокие темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке разгонятся еще в большей степени. «Мы сейчас находимся на том уровне, когда действовать нужно аккуратно», — резюмировал Тремасов.

За последние пять месяцев руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 4,5 процентного пункта (п.п.) — с рекордных 21 до 16,5 процента. Подобное снижение Тремасов назвал ощутимым. «Продолжать снижать ключевую ставку может быть опасно», — констатировал советник главы Банка России.

Главным барьером для более резкого смягчения денежно-кредитной политики руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина называла высокие темпы роста потребительских цен и повышенные инфляционные ожидания россиян. Все это вселяет тревогу, заявила глава регулятора. Для дальнейшего снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента, чего пока не наблюдается. Сильное инфляционное давление на российскую экономику, спрогнозировала Набиуллина, сохранится как минимум до конца первой половины 2026 года.