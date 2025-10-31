Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 31 октября 2025Экономика

ЦБ предупредил об опасности быстрого снижения ключевой ставки

Советник главы ЦБ Тремасов: Быстрое снижение ставки может вызвать волну инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Стремительное снижение ключевой ставки в сложившихся в России реалиях чревато новой волной инфляции, что станет болезненным ударом по национальной экономике. Об этом заявил советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его слова приводит РИА Новости.

Более оптимальным вариантом является осторожная денежно-кредитная политика (ДКП), этому курсу продолжает следовать регулятор, пояснил он. В противном случае и без того высокие темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке разгонятся еще в большей степени. «Мы сейчас находимся на том уровне, когда действовать нужно аккуратно», — резюмировал Тремасов.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

За последние пять месяцев руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 4,5 процентного пункта (п.п.) — с рекордных 21 до 16,5 процента. Подобное снижение Тремасов назвал ощутимым. «Продолжать снижать ключевую ставку может быть опасно», — констатировал советник главы Банка России.

Главным барьером для более резкого смягчения денежно-кредитной политики руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина называла высокие темпы роста потребительских цен и повышенные инфляционные ожидания россиян. Все это вселяет тревогу, заявила глава регулятора. Для дальнейшего снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента, чего пока не наблюдается. Сильное инфляционное давление на российскую экономику, спрогнозировала Набиуллина, сохранится как минимум до конца первой половины 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости