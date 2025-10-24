ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

Набиуллина: Повышенное инфляционное давление сохранится до середины 2026 года

Повышенное инфляционное давление на российскую экономику не начнет ослабевать в этом году. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, посвященной итогам октябрьского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Трансляция ее выступления доступна на сайте Банка России.

Эта проблема никуда не денется в оставшуюся часть года, полагает Набиуллина. Повышенное инфляционное давление начнет постепенно ослабевать не раньше середины следующего года.

На фоне резкого удорожания моторного топлива на бирже, повышения налогов и индексации коммунальных тарифов, которая в целом по стране превысила годовую инфляцию, руководство регулятора пришлось повышать свой прогноз темпов роста потребительских цен на 2026 год до 4-5 процентов. «Перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего годам», — констатировала Набиуллина.

Ускорение сезонной инфляции в России в третьем квартале 2025 года вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями населения привели к осторожному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. По итогам октябрьского заседания руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 17 до 16,5 процента годовых. Дальнейшая динамика, отметили в Банке России, будет во многом зависеть от устойчивости замедления инфляции и ее приближения к целевому уровню в 4 процента.