ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

ЦБ: Рост цен с поправкой на сезонность достиг 6,4 процента в третьем квартале

В третьем квартале 2025 года рост потребительских цен в России с поправкой на сезонность увеличился на 2 процентных пункта (п.п.) в сравнении с динамикой за апрель-июнь и достиг 6,4 процента. О заметном ускорении инфляции в стране сообщил Центробанк (ЦБ).

На подобную динамику оказал влияние ряд факторов, уточнили в регуляторе. К числу основных причин ускорения сезонной инфляции ЦБ отнес заметное удорожание моторного топлива и более стремительное, чем ожидалось, увеличение цен на плодоовощную продукцию.

В целом динамика стоимости остается разнонаправленной по отдельным компонентам потребительской корзины, добавили в регуляторе. Что касается годовой инфляции, то она к 20 октября составила 8,2 процента. По итогам всего 2025-го прирост ожидается на уровне в 6,5-7 процента, резюмировали в ЦБ.

Сохранение инфляции на высоком уровне послужило одной из причин осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора по итогам октябрьского заседания совета директоров. Руководство ЦБ снизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 17 до 16,5 процента годовых. Это решение не совпало с прогнозами большинства аналитиков. Среди поводов для сохранения ставки они называли в том числе сохранение инфляционных ожидания населения на высоком уровне. Тем не менее в ЦБ указали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились.