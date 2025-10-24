Банк России снизил ключевую ставку до 16,5 процента годовых

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября принял решение снизить ключевую ставку до 16,5 процента годовых, таким образом продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Решение отличается от прогнозов большинства аналитиков, которые указывали на ускорение инфляции, неизменность инфляционных ожиданий населения, которые по-прежнему высоки, а также планы Минфина повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов ради наполнения бюджета в 2026 году.

Тем не менее в ЦБ указали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились. Комментируя низкий шаг снижения, в регуляторе подчеркнули, что после пересмотра параметров бюджета на текущий год его дезинфляционное влияние будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Речь идет о планируемом увеличении дефицита бюджета в полтора раза — до 5,74 триллиона рублей.

В целом регулятор отмечает, что проинфляционные риски выросли и по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Они связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от роста налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов и ухудшением условий внешней торговли на фоне геополитических рисков.

На этом фоне Банк России пересмотрел прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы. В 2025-м ожидается рост цен на 6,5-7 процента (ранее — 6-7 процентов), а в 2026-м — на 4-5 процентов (ранее — 4 процента).

В июне Центробанк впервые с сентября 2022 года пошел на снижение ставки, опустив ее с рекордных 21 процента до 20 процентов. В июле регулятор довел ставку до 18 процентов, а в сентябре, вопреки ожиданиям большинства экспертов, опустил ее только до 17 процентов, а не до 16-ти.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

