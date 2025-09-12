Экономика
15:46, 12 сентября 2025

Набиуллина опровергла возможность резкого снижения ставки

Глава ЦБ Набиуллина рассказала об отсутствии варианта снизить ставку до 16 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вариант снижения ключевой ставки до 16 процентов годовых, о котором говорили многие аналитики, не рассматривался на заседании совета директоров Банка России. Об этом на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал ЦБ, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, альтернативой принятому решению о снижении ставки до 17 процентов было ее сохранение на уровне 18 процентов. При этом Набиуллина подчеркнула, что перед следующим заседанием Центробанк оценит параметры бюджета на текущий и 2026 годы, и если дефицит будет выше, то возможностей смягчать ставку будет меньше.

Позднее она дополнила, что уровень ставки напрямую зависит от расходов бюджета, рост которых, в свою очередь, приводит к повышению дефицита. Если последний увеличится, то регулятору придется ограничивать возможность для предприятий брать кредиты, а такая ситуация достигается за счет высоких ставок.

В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров также говорится, что «изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики».

С января по август включительно дефицит федерального бюджета составил 4,19 триллиона рублей (1,9 процента ВВП). Год назад предполагалось, что по итогам года он окажется немногим более триллиона рублей, а в текущем виде бюджет предусматривает рост дефицита только до 3,8 триллиона рублей.

О возможности дополнительно нарастить дефицит две недели назад говорил президент страны Владимир Путин. Глава Минфина Антон Силуанов признал, что ведомство готовит увеличение госдолга относительно принятых уровней, что означает планируемое увеличение расходов.

