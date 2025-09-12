Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

ЦБ намекнул на повышение ставки при росте дефицита бюджета на 2025 и 2026 годы

После снижения ключевой ставки с 18 до 17 процентов в Банке России указали, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Формулировка содержится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Такие сигналы традиционно считаются нейтральными, то есть они не свидетельствуют о каком-то четком представлении о дальнейшей траектории ставки. Однако в конце сообщения регулятор предупредил, что изменение планов по дефициту бюджета на текущий и 2026 годы может привести к пересмотру подхода, что выглядит как намек на ее повышение.

«Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект. Однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита», — указали в ЦБ, отметив, что будут внимательно следить за действиями правительства.

«Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики (ДКП)», — заключили в Центробанке, имея в виду возможный рост ставки.

В последние недели стало понятно, что правительство допускает повышение дефицита бюджета до уровня выше, чем было заложено в июньских корректировках. В частности, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство нарастит объем заимствований относительно запланированного уровня, хотя рост государственного долга останется «в пределах разумных увеличений». До этого президент России Владимир Путин не исключил, что дефицит бюджета по итогам года может увеличиться.

За первые восемь месяцев дефицит бюджета составил 4,19 триллиона рублей (1,9 процента ВВП). Год назад предполагалось, что по итогам года он окажется немногим более триллиона рублей, а в текущем виде бюджет предусматривает рост дефицита только до 3,8 триллиона.