Силуанов признал необходимость увеличить госдолг

Глава Минфина Силуанов подтвердил планы по увеличению госдолга в 2025 году

В 2025 году Минфин нарастит объем заимствований относительно запланированного уровня, хотя рост государственного долга останется «в пределах разумных увеличений». Об этом в интервью для радио РБК заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что не ожидает каких-то больших дисбалансов для бюджета, однако не назвал конкретных цифр. Также министр попросил не сравнивать величину российского госдолга с теми цифрами, которыми оперируют недружественные государства, потому что речь идет о разных условиях.

По словам Силуанова, в России куда менее емкий финансовый рынок, то есть Минфин ориентируется только на внутренних инвесторов. «Внешних инвесторов нет», — признал чиновник, отметив, что диалог с дружественными партнерами относительно вложений в государственные финансовые инструменты ведется, но до инвестиций дело не дошло.

Также он напомнил, что стоимость обслуживания госдолга в России не сравнить с той, что в Европе или США. Речь идет о значительно более высоких процентных ставках, из-за которых объем выплат по гособлигациям составляет около восьми процентов бюджетных расходов.

Еще одной проблемой является взаимосвязь заимствований и жесткости денежно-кредитной политики, ведь чем больше Минфин занимает внутри страны, тем выше ключевая ставка Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что дефицит бюджета по итогам года может увеличиться даже относительно тех параметров, что были внесены июньскими корректировками. По итогам первого полугодия дефицит составил 3,7 триллиона рублей, что в три раза выше запланированных прошлой осенью цифр по итогам всего года.