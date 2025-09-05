Экономика
10:12, 5 сентября 2025Экономика

Путин высказался о возможном увеличении дефицита бюджета

Путин: В правительстве считают, что дефицит бюджета можно даже увеличить
Вячеслав Агапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В правительстве считают, что дефицит бюджета можно даже увеличить. Так высказался о возможном изменении параметров финансового документа президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства заявил, что ничего страшного в увеличении дефицита бюджета нет.

Дефицит федерального бюджета с учетом фактора переноса доходов составил за первые шесть месяцев 2025 года 3,4 процента ВВП, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По данным Минфина, речь идет о полугодовом дефиците в 3,4 триллиона рублей, соответствующем 1,6 процента годовой оценки. По предложению ведомства, ранее его увеличили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 триллиона до 3,792 триллиона рублей.

Знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок источник ранее допускал, что из-за падения доходов и роста расходов дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить уровни, заложенные в него июньскими корректировками, то есть 3,8 триллиона рублей. Речь уже идет о росте ВВП в 1,2 процента, «ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году».

