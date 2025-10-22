Наблюдаемая инфляция в России снизилась

«инФОМ»: Наблюдаемая инфляция в России в октябре снизилась с 14,7 % до 14,1 %

В октябре наблюдаемая инфляция составила 14,1 процента, что заметно выше официальной, однако ниже, чем сентябрьские 14,7 процента. Об этом свидетельствуют данные краткого опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Инфляционные ожидания при этом остались на уровне 12,6 процента, что совпадает с сентябрьской оценкой. В последний раз они находились на более низком уровне в сентябре 2024 года — тогда показатель составил 12,5 процента. Что касается наблюдаемой инфляции, то в октябре зафиксирован минимум с мая 2024 года.

Число респондентов, считающих, что у них имеется денежный запас или сбережения, позволяющие продержаться какое-то время в случае лишения источника основного дохода, выросло до 39 процентов. Это максимум с июля, когда так ответили 42 процента опрошенных.

Инфляционные ожидания являются одним из основных факторов, на которые ориентируется Центробанк в принятии решения об уровне ключевой ставки. Чем они ниже, тем вероятнее смягчение денежно-кредитной политики, а их повышение или закрепление на определенном уровне делает более вероятным осторожное поведение ЦБ.

Ближайшее заседание совета директоров регулятора, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится в пятницу, 24 октября. Большинство экспертов склоняется к тому, что впервые с июня ЦБ возьмет паузу, а некоторые не исключают, что ставка сохранится на нынешнем уровне 17 процентов до конца года.