В России перестали ждать снижения ключевой ставки

Forbes: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17 % на заседании 24 октября

На ближайшем заседании совет директоров Банка России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 17 процентов. К такому выводу склоняются девять из 12 аналитиков, опрошенных Forbes.

Они указывают на возобновившийся рост инфляции, инфляционных ожиданий, новый всплеск кредитования. Если прогноз оправдается, то цикл из трех подряд смягчений денежно-кредитной политики прервётся.

При этом авторы прогнозов считают, что сигнал регулятора окажется нейтральным, а ставка может остаться неизменной и на декабрьском заседании.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов напомнил, что выросли ценовые ожидания бизнеса, рыночные инфляционные ожидания, стал более жестким рынок труда, о чем говорит и рекордно низкая безработица, достигшая 2,1 процента, и годовой рост зарплат в 16 процентов.

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что новые факторы позволяют ожидать снижения ставки не раньше первого квартала следующего года. По мнению Латыпова, до 12-13 процентов ставка может упасть только к концу следующего года.

Впрочем, директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой считает возможным понижение ставки до 16 процентов уже в октябре, потому что даже при росте инфляции за последние две недели цифры пока укладываются в июльский прогноз Центробанка (ЦБ). Также он не исключает, что впервые более чем за год регулятор может изменить шаг движения ставки, понизив ее до 16,5 процента.

Ранее большинство аналитиков, опрошенных «Известиями», также пришли к выводу, что ЦБ 24 октября сохранит ставку на уровне 17 процентов из-за дефицита кадров, ускорения инфляции, роста инфляционных ожиданий, а также проблемы с бензином, что влияет ценовую ситуацию в стране.