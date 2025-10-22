Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:27, 22 октября 2025Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС до 22 процентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении пакет поправок к Налоговому кодексу, предусматривающий увеличение ставки НДС с 20 процентов до 22 процентов начиная с 2026 года. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, ставка НДС на социально значимые товары (включая некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и другие) останется на льготном уровне 10 процентов. Из документа следует, что повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета: в 2026 году — 1,187 триллиона рублей, в 2027-м — 1,559 триллиона рублей, а в 2028-м — 1,677 триллиона рублей.

В конце сентября стало известно, что Минфин России предложил пересмотреть базовую ставку НДС, повысив ее с 20 до 22 процентов с сохранением ее льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров, к числу которых в том числе относятся продукты питания, лекарства и товары для детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

    Пашинян заявил о невозможности производить коньяк в Армении

    На продажу выставили бывший дом Умы Турман

    Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

    Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

    Сийярто заявил о готовности США к саммиту с Россией

    Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

    Россиянка пожаловалась на фекальный потоп в квартире

    Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

    Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости