Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС до 22 процентов

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении пакет поправок к Налоговому кодексу, предусматривающий увеличение ставки НДС с 20 процентов до 22 процентов начиная с 2026 года. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, ставка НДС на социально значимые товары (включая некоторые овощи и фрукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар-песок, сливочное масло, мясо и другие) останется на льготном уровне 10 процентов. Из документа следует, что повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета: в 2026 году — 1,187 триллиона рублей, в 2027-м — 1,559 триллиона рублей, а в 2028-м — 1,677 триллиона рублей.

В конце сентября стало известно, что Минфин России предложил пересмотреть базовую ставку НДС, повысив ее с 20 до 22 процентов с сохранением ее льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров, к числу которых в том числе относятся продукты питания, лекарства и товары для детей.