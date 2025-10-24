Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 24 октября 2025Экономика

ЦБ указал на вселяющий тревогу фактор

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Сохранение инфляционных ожиданий россиян на повышенном уровне вселяет тревогу, так как свидетельствует о наблюдаемом в стране разгоне цен. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Этот фактор является проинфляционным и мешает устойчивому замедлению темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, отметили в Банке России. Кроме того, он является барьером для более резкого смягчения денежно-кредитной политики, резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе заявили об ускорении сезонной инфляции в России. По итогам июля-сентября рост цен увеличился на 2 процентных пункта в квартальном выражении и достиг 6,4 процента. Динамика все еще остается на высоком уровне, констатировали в регуляторе.

В октябре наблюдаемая в стране инфляция, согласно результатам опроса «инФОМ», находилась на уровне в 14,1 процента, что в 3,5 раза опережает целевой показатель в 4 процента, установленный руководством ЦБ. Инфляционные ожидания населения при этом остались на уровне в 12,6 процента. Их повышение или закрепление на определенном уровне делает более вероятным осторожную денежно-кредитную политику ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости