Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Набиуллина назвала ошибкой медленное повышение ставки в 2023 году

Повышение ключевой ставки в России в 2023 году происходило слишком медленно, это стало ошибкой Центробанка. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана рассказала глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, в условиях структурных изменений экономики было не слишком ясно, как работает денежно-кредитная политика (ДКП), поэтому ЦБ опирался в первую очередь на низкую инфляцию в текущий момент. Однако позднее стало понятно, что цены начинают расти быстро, и ставку пришлось в итоге поднимать до максимального в истории 21 процента.

К ужесточению ДКП регулятор приступил только в июле 2023 года, когда ставка выросла с 7,5 процента до 8,5 процента. В декабре ее пришлось повышать до 16 процентов, а в октябре 2024 года — до 21 процента. Только после этого темпы повышения цен начали снижаться.

Также в своем выступлении Набиуллина признала ошибочным выбранный формат коммуникации с рынком, из-за которого его участники посчитали уровень в 16 процентов максимальным. Как отметила Набиуллина, компании, неверно интерпретировав сигнал, начали активно набирать кредиты по плавающим ставкам, что поддержало рост цен и вынудило дополнительно ужесточать ДКП.

В октябре по итогам заседания совета директоров ЦБ опустил ключевую ставку до 16,5 процента. В июле снижение составляло два процентных пункта, а в сентябре — один процентный пункт. Представители регулятора не исключают, что в декабре цикл снижения ставки придется прервать, хотя все будет зависеть от показателей по инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования и сдержанности бюджетной политики.