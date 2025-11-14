Советник Набиуллиной назвал изменение бюджета проинфляционным фактором

В Банке России сочли поправки в бюджет на 2025 год проинфляционным фактором

Федеральный бюджет 2025 года с учетом принятых осенью поправок стал более проинфляционным, что для некоторых было аргументом в пользу остановки снижения ключевой ставки, однако Банк России в итоге учел влияние проекта нового трехлетнего бюджета, подразумевающего, что структурный дефицит, значения которого сейчас «весьма значимы», станет нулевым, а бюджетная политика нормализуется. Соответствующий комментарий советника главы ЦБ Кирилла Тремасова приводит «Интерфакс».

«Бюджет этого года более мягкий. Дефицит, который сейчас предусмотрен, 5,7 триллиона рублей. (...) Более сбалансированная бюджетная политика на следующие три года, конечно, расширяет пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — поделился советник Эльвиры Набиуллиной.

Согласно утвержденным властями изменениям, дефицит федерального бюджета по итогам текущего года увеличится с 3,79 до 5,74 триллиона рублей, составив 2,6 процента ВВП. До этого, в мае-июне, показатель повысили по предложению Минфина с 0,5 до 1,7 процента ВВП. В октябре дефицит бюджета вырос на 400 миллиардов рублей, достигнув по итогам десяти месяцев 4,2 триллиона рублей.

Доходы российского бюджета на 2026 год были запланированы на уровне 40,283 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона.

Ранее на этой неделе о том, что принятие «супер-консервативного бюджета» позволит Центробанку «бодрее» снижать ключевую ставку в 2026 году, высказался член правления ВТБ Виталий Сергейчук.