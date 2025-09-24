Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

Мишустин: Уровень дефицита бюджета России в 2026 году останется приемлемым

Доходы российского бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 триллиона рублей, расходы — 44,869 триллиона, следует из данных, озвученных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании правительства.

По словам главы кабмина, доля ненефтегазовых поступлений в федеральный бюджет вырастет в общем объеме почти до 78 процентов. «Уровень дефицита остается приемлемым», — также прокомментировал он.

Предполагается, что, согласно одобренному министрами проекту трехлетнего бюджета, в 2026-м ВВП вырастет на 1,3 процента, а за три года он увеличится почти на 7 процентов, составив в номинальном выражении около 276 триллионов рублей.

Как рассказал Мишустин, приоритетами главного финансового документа страны станут соцподдержка граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также развитие инфраструктуры.