Названы приоритеты российского бюджета

Мишустин: Приоритетами бюджета РФ станут соцподдержка граждан и оборона

Приоритетами бюджета России станут соцподдержка граждан, инфраструктурное развитие и поддержка обороны. Такие направления назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

В ходе заседания правительства глава кабмина заявил, что в ближайшие три года расходы федеральной казны будут сосредоточены на трех направлениях.

«Приоритетом станут три направления. В первую очередь, это социальная поддержка граждан, прежде всего — семей с детьми, о чем неоднократно говорил президент. Второе — это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции. Ну и третье — это развитие инфраструктуры», — пояснил Мишустин.

Ранее 24 сентября Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность. Помимо указанных Мишустиным приоритетов, на достижение технологического лидерства в будущем трехлетнем периоде предусмотрено почти два триллиона рублей.