Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 24 сентября 2025Экономика

Названы приоритеты российского бюджета

Мишустин: Приоритетами бюджета РФ станут соцподдержка граждан и оборона
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Приоритетами бюджета России станут соцподдержка граждан, инфраструктурное развитие и поддержка обороны. Такие направления назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

В ходе заседания правительства глава кабмина заявил, что в ближайшие три года расходы федеральной казны будут сосредоточены на трех направлениях.

«Приоритетом станут три направления. В первую очередь, это социальная поддержка граждан, прежде всего — семей с детьми, о чем неоднократно говорил президент. Второе — это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции. Ну и третье — это развитие инфраструктуры», — пояснил Мишустин.

Ранее 24 сентября Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность. Помимо указанных Мишустиным приоритетов, на достижение технологического лидерства в будущем трехлетнем периоде предусмотрено почти два триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самые популярные имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Удар трех ФАБ по Купянску попал на видео

    В Польше рассказали об отказе от советских «Крокодилов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости