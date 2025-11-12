Дефицит российского бюджета вновь вырос

Дефицит федерального бюджета достиг 1,9 % ВВП

Дефицит федерального бюджета вырос в октябре еще на 400 миллиардов рублей, достигнув с начала года 4,2 триллиона, или 1,9 процента ВВП. Об этом со ссылкой на данные Минфина пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что из десяти прошедших месяцев 2025-го профицитными были только три — март, август и сентябрь.

С учетом нового увеличения дефицита доходы госбюджета в январе—октябре составили 29,9 триллиона рублей, расходы — 34,1 триллиона. Доходная часть документа пока увеличилась на 0,8 процента за счет роста в годовом выражении ненефтегазовых поступлений на 11,3 процента, до 22,4 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы при этом сократились на 21,4 процента, до 7,5 триллиона, а в целом расходы федерального бюджета выросли на 15,4 процента.

Согласно утвержденным властями поправкам, дефицит бюджета по итогам увеличится с 3,79 до 5,74 триллиона рублей, составив 2,6 процента ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, корректировка связана с уточнениями ряда макроэкономических показателей, а также потребностями оборонной безопасности. До этого, в мае-июне, показатель повысили по предложению Минфина с 0,5 до 1,7 процента ВВП.