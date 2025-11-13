В России стали ждать более бодрого снижения ключевой ставки

В ВТБ предположили, что ключевую ставку в 2026 году будут снижать в РФ активнее

Принятие инициированного властями «супер-консервативного бюджета» позволит Центробанку (ЦБ) РФ «бодрее» снижать ключевую ставку в 2026 году, ожидает член правления ВТБ Виталий Сергейчук, комментарий которого приводится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе кредитной организации.

«Изменение налогов в прошлом году, повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы», — сказал топ-менеджер, указав, что в банке рассчитывают на дальнейшее снижение ставки.

Также, говоря о возвращении российской экономики к сбалансированному росту, он подчеркнул важность того, чтобы «соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции».

Ранее в ЦБ поделились, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором.

