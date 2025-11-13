Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 13 ноября 2025Экономика

Рост российской экономики за три месяца оказался нулевым

ВТБ: Рост российской экономики в июле-сентябре был нулевым
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост ВВП России оказался нулевым в третьем квартале 2025 года по отношению ко второму кварталу. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе ВТБ, в котором, в частности, приводится комментарий члена правления банка Виталия Сергейчука.

Отмечается, что, как указывали до этого и в ЦБ РФ, динамика по отраслям российской экономики на фоне рекордно низкой безработицы оказалась неоднородной — растут ее сектора, ориентированные на внутренний спрос, а нацеленные на экспорт и добывающие отрасли, а также связанный с ними транспорт демонстрируют снижение.

«Нужно понимать, что экономика — это не стометровка, а марафон, и здесь важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции», — сказал Сергейчук. По его словам, «сбалансированный рост — это полтора процента роста ВВП, к чему мы аккуратно и возвращаемся».

Ранее в Банке России назвали причиной роста потребительского спроса, наблюдавшегося в стране в июле-сентябре, в том числе увеличение числа покупок легковых автомобилей, связанное с преодолением «временного спада в начале 2025 года» и предстоящим изменением порядка расчета утильсбора, которое, как ожидается, приведет к подорожанию машин. «Из‑за разовых проинфляционных факторов» рост спроса может остаться повышенным до конца года, рассказали в ЦБ в ходе обсуждения решения по ключевой ставке в конце октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости