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10:25, 13 июня 2026Мир

В Европе стали готовиться к сокращению помощи от США

Bloomberg: Европа готовится к сокращению выделяемых США военных ресурсов
Андрей Шеньшаков

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Европа готовится к резкому сокращению помощи от Соединенных Штатов Америки (США). Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источника, речь идет о «военных ресурсах», которые Белый дом мог бы направить ей во время войны или кризиса. Среди возможной помощи Штатов перечисляется военная техника, которую Европе просто нечем заменить.

Согласно заявлению высокопоставленного чиновника журналистам агентства, сокращение может быть проведено на 30 процентов стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также на 75-100 процентов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и примерно на 50 процентов кораблей ВМС.

Издание также уточняет, что сейчас европейские страны обсуждают, как вести боевые действия без помощи США. Сроки сокращения ресурсов на данный момент неизвестны.

Ранее в НАТО заявили о готовности США жестко ответить на помощь Ирану. Главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал Алексус Гринкевич уточнил, что Штаты готовы ответить любой стране.

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