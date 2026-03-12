Реклама

В НАТО заявили о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

Марина Совина
Фото: Reuters

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США намерены жестко отвечать на помощь Ирану. Его слова приводит РИА Новости.

Гринкевич уточнил, что США готовы жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», — заверил главком на слушаниях в Сенате.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

