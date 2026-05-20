В Приднестровье высказались об угрозах атак ВСУ на военные объекты

Игнатьев: Угроза атак ВСУ на военные объекты в Приднестровье сохраняется

Угроза атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные объекты в Приднестровье есть и они перманентно сохраняются. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в ходе международной конференции «Россия и Мир: Диалоги-2026. Новая реальность» передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат ответил на вопрос из аудитории о наличии таких угроз. «Эти риски и угрозы перманентны, они постоянны, они действительно существуют», — заявил Игнатьев.

Глава МИД ПМР также напомнил, что армия Молдавии участвует в совместных учениях вместе с контингентом Румынии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.