Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 20 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

В Приднестровье высказались об угрозах атак ВСУ на военные объекты

Игнатьев: Угроза атак ВСУ на военные объекты в Приднестровье сохраняется
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Угроза атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные объекты в Приднестровье есть и они перманентно сохраняются. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в ходе международной конференции «Россия и Мир: Диалоги-2026. Новая реальность» передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат ответил на вопрос из аудитории о наличии таких угроз. «Эти риски и угрозы перманентны, они постоянны, они действительно существуют», — заявил Игнатьев.

Глава МИД ПМР также напомнил, что армия Молдавии участвует в совместных учениях вместе с контингентом Румынии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Курс доллара упал ниже 71 рубля

    В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok