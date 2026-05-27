Зеленский обратился к мусульманам на двух языках

Бывший СССР
08:47, 27 мая 2026

Зеленский обратился к мусульманам на украинском и крымскотатарском языках
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мусульманам на украинском и крымскотатарском языках по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ходе обращения он заявил, что Киев поддерживает защиту стран Ближнего Востока, Персидского залива и Южного Кавказа. Он также заявил, что украинские власти «делают многое для того, чтобы как можно больше семей могли отпраздновать в этом году Курбан-байрам в условиях настоящей безопасности».

Ранее журналисты «Ленты.ру» обратили внимание, что Владимир Зеленский в разговоре с кандидатом на выборах в президенты Белоруссии в 2020 году Светланой Тихановской на встрече в Киеве использовал украинский язык, в то время как его собеседник — белорусский. Сам политик признавался, что не знает последнего, но хорошо понимает.

