09:43, 27 мая 2026

Обновление Windows добило ноутбуки одного бренда

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Обновление Windows 11 вызвало многочисленные проблемы на ноутбуках популярного бренда HP. На это обратило внимание издания PCWorld.

Специалисты выяснили, что ранее пользователи портативных компьютеров HP получили неисправное обновление BIOS (базовая система ввода-вывода). Из-за специфики этой системы, которая загружается раньше самой Windows, устройства сильно пострадали. Владельцы девайсов начали сталкиваться со сбоями и «синим экраном смерти».

Как рассказали пользователи ноутбуков HP на Reddit, из-за ошибки компьютеры могут зависнуть во время загрузки. Иногда из-за поломки пользоваться устройством становится невозможно. Обладатели ноутбуков пожаловались HP и Microsoft, так как апдейт, судя по всему, распространялся через «Центр обновления Windows».

Отдельно авторы PCWorld отметили, что пострадали самые дорогие компьютеры бренда — например, ZBook Ultra G1a или EliteBook X G1a. В HP заявили, что работают над решение проблемы. В качестве временной пользователям посоветовали откатить обновление BIOS до более раннего, но у многих этого не получилось сделать.

В конце мая журналисты издания Noteboockcheck напомнили, что 24 июня 2026 года истекает срок сертификата для операционных систем Windows. До этой даты его нужно обновить, если компьютер не сделал это автоматически.

