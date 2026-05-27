09:37, 27 мая 2026Путешествия

Двое российских туристов обманули десятки ресторанов в Таиланде и прославились в сети

Паре россиян грозит миграционная тюрьма в Таиланде или депортация
Зарина Дзагоева
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пара россиян обманула десятки ресторанов в Таиланде, не оплатив чек после приема пищи, и прославилась в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что двое туристов часто ели в местных заведениях общественного питания, однако никогда не оплачивали счет. После приема пищи они изображали незнание языка и просто уходили. Один из их чеков составил примерно 1 тысячу бат (2,2 тысячи рублей).

Недовольные владельцы ресторанов начали рассылать фото россиян по местным соцсетям, чтобы предупредить остальных. Известно, что за эти действия туристам может грозить миграционная тюрьма или депортация и запрет на въезд в Таиланд на 99 лет.

Ранее в Таиланде россиянин вызвал полицию, чтобы оплатить счет в ресторане. Мужчина якобы поел на 3,8 тысячи батов (примерно 10 тысяч рублей).

