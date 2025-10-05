Российского туриста обманули в тайском ресторане

В Таиланде турист вызвал полицию, чтобы оплатить счет в ресторане

В Таиланде россиянин вызвал полицию, чтобы оплатить счет в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, россиянин зашел в Паттайе в ресторан, чтобы поужинать и расслабиться. После еды он попросил счет, который его шокировал. Мужчина якобы поел на 3,8 тысячи батов (примерно 10 тысяч рублей). Он не согласился с цифрой, отказался платить и вызвал полицию.

После разборки турист заплатил 1,5 тысячи батов (примерно 3,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в Таиланде захотели проверять туристов на «психологический стресс» перед въездом в страну.

