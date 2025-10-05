Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:26, 5 октября 2025Путешествия

Российского туриста обманули в тайском ресторане

В Таиланде турист вызвал полицию, чтобы оплатить счет в ресторане
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде россиянин вызвал полицию, чтобы оплатить счет в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, россиянин зашел в Паттайе в ресторан, чтобы поужинать и расслабиться. После еды он попросил счет, который его шокировал. Мужчина якобы поел на 3,8 тысячи батов (примерно 10 тысяч рублей). Он не согласился с цифрой, отказался платить и вызвал полицию.

После разборки турист заплатил 1,5 тысячи батов (примерно 3,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в Таиланде захотели проверять туристов на «психологический стресс» перед въездом в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

    Известной российской певице срочно провели операцию

    Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева

    Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

    В России указали на причину протестов в Грузии

    МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

    Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

    Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

    Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости