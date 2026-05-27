Еврокомиссар призвал ЕС открыть запасы вооружений для Украины

09:46, 27 мая 2026

Еврокомиссар Кубилюс призвал страны ЕС открыть свои запасы вооружений для Киева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Андрюс Кубилюс. Фото: Omar Havana / Reuters

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Европейского союза (ЕС) открыть свои запасы вооружений для Украины. Его заявление прозвучало в интервью газете Financial Times.

«Правительствам [стран ЕС] следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей необходимо», — сказал он.

Еврокомиссар отметил, что европейские страны по-прежнему заняты выпуском технологически сложного и дорогостоящего вооружения, производство которого невозможно быстро нарастить. Он призвал Европу перейти к более дешевым и простым видам оружия, которые можно производить в больших объемах.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что число стран — участниц чешской инициативы по закупке снарядов для Украины сократилось с декабря вдвое. По его словам, инициатива обеспечивала до половины всех крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии, и ее трудно чем-то заменить.

