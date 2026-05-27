Еврокомиссар призвал ЕС открыть запасы вооружений для Украины

Еврокомиссар Кубилюс призвал страны ЕС открыть свои запасы вооружений для Киева

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Европейского союза (ЕС) открыть свои запасы вооружений для Украины. Его заявление прозвучало в интервью газете Financial Times.

«Правительствам [стран ЕС] следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей необходимо», — сказал он.

Еврокомиссар отметил, что европейские страны по-прежнему заняты выпуском технологически сложного и дорогостоящего вооружения, производство которого невозможно быстро нарастить. Он призвал Европу перейти к более дешевым и простым видам оружия, которые можно производить в больших объемах.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что число стран — участниц чешской инициативы по закупке снарядов для Украины сократилось с декабря вдвое. По его словам, инициатива обеспечивала до половины всех крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии, и ее трудно чем-то заменить.