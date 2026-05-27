Россия
09:41, 27 мая 2026Россия

В порту Туапсе возник пожар после удара ВСУ

В порту Туапсе возник пожар после падения обломков беспилотника ВСУ
Марк Леонов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В одном из терминалов морского порта Туапсе возник пожар после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как рассказали власти, для тушения возгорания после удара привлекали более 80 пожарных и 25 единиц техники.

«Пострадавших нет (...) Возгорание (...) оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее власти Севастополя объявили о масштабных разрушениях в городе после удара ВСУ и добавили, что атака могла быть совершена с использованием ракет Storm Shadow.

