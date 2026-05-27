Балерина Анастасия Волочкова потеряла волосы на сцене и попала на видео

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене и попала на видео. Ролик опубликовал фанат Владимир на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поклонник запечатлел 50-летнюю балерину в красном облегающем платье с глубоким декольте во время исполнения собственной песни.

Неожиданно искусственные волосы артистки отвалились и упали на пол. Заметив потерю, Волочкова рассмеялась, подняла хвост и покрутила им над головой.

В апреле Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж. Балерина запечатлела себя в салоне красоты, представ перед зеркалом в черном наряде и в солнцезащитных очках.

