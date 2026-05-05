Культовый бренд из 2000-х зарегистрировал в России товарный знак

16:13, 5 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Motorola зарегистрировала в России новый товарный знак

Motorola зарегистрировала в России новый товарный знак
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский производитель техники Motorola Trademark Holdings зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Moto G, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что исключительное право на бренд будет действовать до ноября 2034 года. Он позволяет выпускать мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары для мобильной техники.

В Rusprofile рассказали, что Moto G — это популярная линейка бюджетных и среднебюджетных смартфонов на базе Android, разрабатываемая компанией Motorola Mobility (принадлежит Lenovo) с 2013 года.

В марте стало известно, что швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте бренд Jubilee.

