Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 24 марта 2026

Ушедший из России люксовый бренд обратился в Роспатент

Юлия Сычева
Фото: Matthias Balk / picture alliance via Getty Images

Швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте бренд Jubilee. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала бренд Jubilee 24 марта. Уточняется, что права на него будут закреплены за организацией до декабря 2034 года. Действие товарного знака распространяется на часы и аксессуары к ним, а также на ювелирные изделия: броши, кольца, серьги булавки, запонки и другие товары, также говорится в документации.

На сайте компании Rolex говорится, что браслет бренда Jubilee был создан специально для часов Datejust в 1945 году, к 40-летнему юбилею компании.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель чистящих средств и косметики Henkel 26 февраля зарегистрировал в Роспатенте бренд AQUENCE. Согласно документации права на него будут закреплены за компанией до апреля 2035 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok