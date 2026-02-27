Ушедшая из России немецкая компания зарегистрировала в стране бренд

Rusprofile «Ленте.ру»: Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране бренд

Немецкий производитель чистящих средств и косметики Henkel 26 февраля зарегистрировал в Роспатенте бренд AQUENCE. Об обращении ушедшей из России компании «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что действие товарного знака распространяется на клеящие вещества, лаки, краски, препараты для отбеливания и другие товары. Согласно документации права на него будут закреплены за компанией до апреля 2035 года.

На официальном сайте компании под брендом AQUENCE представлены клеевые растворы на водной основе.

В 2022 году Henkel объявила об уходе из России. На отечественном рынке компания была представлена ООО «Хенкель Рус», активы которого были проданы в 2023 году «Лид Холдинг Лимитед», зарегистрированной в ОАЭ. После этого «Хенкель Рус» переименовали в «Лаб Индастриз».

Тогда же в российских магазинах появились товары бывшего подразделения Henkel в России с названиями, написанными на русском языке. Так, покупатели заметили на полках супермаркетов шампуни «Шаума» и «Сьесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

