Henkel объявил об уходе из России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«На фоне текущих событий на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что 2500 сотрудников Henkel в России продолжат получать зарплату. «Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег на Украине», — сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

В компании добавили, что «сейчас идет подготовка к процессу реализации» решения по сворачиванию бизнеса. «Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — говорится в заявлении.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

В марте в пресс-службе российского подразделения компании заверяли, что Henkel продолжает свою производственную и операционную деятельность на российском рынке, «чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости, в особенности продуктами хозяйственной и личной гигиены».