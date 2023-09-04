Новый владелец Henkel русифицировал названия шампуней и стирального порошка

Бренды бывшего подразделения Henkel в России получили названия на русском языке

В российских магазинах появились товары бывшего подразделения Henkel в России с названиями, написанными на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Бренды немецкой компании сохранили узнаваемый дизайн, однако от нового владельца мощностей по производству косметики и бытовой химии продукция получила русифицированные названия на кириллице. Так, покупатели заметили на полках супермаркетов шампуни «Шаума» и «Сьесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel обособил бизнес в России еще в начале года и начал работать на российском рынке как самостоятельная компания под названием Lab Industries. В апреле в магазинах стали появляться первые товары с названиями, написанными на русском языке, несмотря на то, что сделка по продаже российского подразделения еще не была завершена.

О том, что Henkel завершил продажу российских активов стало известно из отчета компании, опубликованного в мае. «Транзакция была завершена; цена продажи [активов] составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро)», — сообщили в пресс-службе концерна.