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11:52, 4 мая 2023Экономика

Производитель Persil и «Ласки» ушел из России

Производитель бытовой химии Henkel заявил о завершении продажи активов в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Крупный производитель бытовой и промышленной химии Henkel завершил продажу российских активов. Об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте компании.

«Транзакция была завершена; цена продажи [активов] составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро)», — заявила пресс-служба концерна.

В России Henkel принадлежали такие бренды чистящих и моющих средств, как «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel, и другие. Кроме того, компания занималась производством средств для ремонта Ceresit, Metylan и клея «Момент».

О подписании соглашения по продаже российского бизнеса Henkel сообщил 20 апреля. Покупателями выступили сразу несколько местных компаний: Kismet Capital, «Эльбрус Капитал» и Augment Investments. Позже финансовый директор Henkel Марко Свобода сообщил, что концерн оставил за собой право обратного выкупа проданных активов через несколько лет.

Решение об уходе с российского рынка компания приняла в апреле 2022 года. С 1 января 2023 года она обособила российскую часть бизнеса, которая стала вести деятельность под названием Lab Industries. После этого на полках российских магазинов и на маркетплейсах стали появляться товары в узнаваемом дизайне, но с названиями на русском языке (Vernel — «Вернель», Persil — «Персил», Bref — «Бреф»).

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Софья Ермакова
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