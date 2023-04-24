Производитель Persil договорился о выкупе российского бизнеса

Немецкий концерн Henkel AG договорился о возможности обратного выкупа российского бизнеса

Один из крупных мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG договорился о возможности обратного выкупа российских активов, которые передали местным инвесторам. Об этом со ссылкой на финансового директора компании Марко Свободу сообщает РИА Новости.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — заявил топ-менеджер компании.

Ранее производитель «Пемолюкса» и Persil заявил, что продал российский бизнес за 54 миллиарда рублей. Покупателями выступили сразу несколько локальных компаний: Kismet Capital, «Эльбрус Капитал», и Augment Investments.

Henkel принадлежат такие бренды чистящих и моющих средств, как «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и другие. Также концерн производит средства для ремонта Ceresit, Metylan и клей «Момент».

О намерении избавиться от российских активов немецкий концерн объявил в апреле 2022 года. Производитель обособил бизнес в России под названием Lab Industries. После этого на полках российских магазинов и на маркетплейсах стали появляться товары в узнаваемом дизайне, но с названиями на русском языке (Vernel — «Вернель», Persil — «Персил», Bref — «Бреф»).