Производитель «Ласки» и «Пемолюкса» продал бизнес в России

Henkel объявил о продаже бизнеса в России российским инвесторам за 54 миллиарда рублей

Один из крупнейших в мире производителей бытовой химии, немецкая компания Henkel, объявил о продаже своего бизнеса в России группе российских инвесторов. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Покупателями выступили Kismet Capital, «Эльбрус Капитал», и Augment Investments. Стоимость сделки составила 54 миллиарда рублей.

О намерении избавиться от российских активов производитель чистящих и моющих средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и прочих объявил в апреле 2022 года.

Согласно сообщению компании, российские власти уже одобрили сделку, хотя окончательное ее закрытие пока в процессе. В последнее время компания отказалась русифицировать свои названия, что давало повод предположить о скором завершении переговоров с покупателями.

В 2021 году выручка «Henkel Россия» составляла 95,14 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 7,48 миллиарда.

Ранее разрешение на продажу своих активов на Дальнем Востоке получила нефтегазовая корпорация Shell. Стоимость сделки составила 95 миллиардов рублей. Эксперты склоняются к выводу, что покупка валюты для оформления соглашения стала одной из причин ослабления курса рубля, хотя в Центробанке такое предположение отрицают.