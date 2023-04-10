В Банке России назвали причину резкого ослабления рубля
Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин назвал причину резкого ослабления рубля. По его словам, курс национальной валюты просел из-за снижения экспортной выручки, передает РИА Новости.
«Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года», — отметил Заботкин. Он добавил, что «дальше динамика будет более гладкой».
Как рассказал Заботкин, экспортная выручка следует за объемами и ценой продаж с некоторой задержкой. «Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов», — объяснил он.
7 апреля курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи достигли рекордных значений за год. На пике американская валюта поднялась до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.