В Банке России назвали причину резкого ослабления рубля

Зампред ЦБ России Заботкин объяснил проседание курса рубля снижением экспортной выручки

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин назвал причину резкого ослабления рубля. По его словам, курс национальной валюты просел из-за снижения экспортной выручки, передает РИА Новости.

«Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года», — отметил Заботкин. Он добавил, что «дальше динамика будет более гладкой».

Как рассказал Заботкин, экспортная выручка следует за объемами и ценой продаж с некоторой задержкой. «Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов», — объяснил он.

7 апреля курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи достигли рекордных значений за год. На пике американская валюта поднялась до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.