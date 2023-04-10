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23:55, 10 апреля 2023Экономика

В Банке России назвали причину резкого ослабления рубля

Зампред ЦБ России Заботкин объяснил проседание курса рубля снижением экспортной выручки
СюжетКурс доллара:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин назвал причину резкого ослабления рубля. По его словам, курс национальной валюты просел из-за снижения экспортной выручки, передает РИА Новости.

«Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года», — отметил Заботкин. Он добавил, что «дальше динамика будет более гладкой».

Как рассказал Заботкин, экспортная выручка следует за объемами и ценой продаж с некоторой задержкой. «Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов», — объяснил он.

7 апреля курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи достигли рекордных значений за год. На пике американская валюта поднялась до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

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Марина Совина
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