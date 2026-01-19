Реклама

10:14, 19 января 2026Авто

Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

В России намерены лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Российских водителей предложили лишать прав за несколько устройств на машине. Это касается ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов. С соответствующей инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как отметил автор обращения, подобные фонари опасны тем, что слепят других участников движения. Такая ситуация на дорогах приводит к росту числа аварий.

Какое наказание сейчас предусмотрено

На данный момент за неправильное использование ксенона могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей. Это регламентируется статьей 12.5 пунктом 1 КоАП

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава НАС считает, что подобное наказание не приводит к отказу водителей устанавливать ксенон, из-за чего его следует ужесточить. Помимо лишения прав он также предлагает поднять штраф за данное нарушение до 30 тысяч рублей.

Узнать, что в авто установлен ксенон, можно по характерному бледно-белому или синеватому свечению. У разрешенных галогеновых источников температура свечения теплее — от желтоватого до нейтрально-белого

При этом сам по себе ксенон легален, если такие лампы были установлены на заводе, а не самостоятельно водителем.

Данный вопрос поднимали и в Госдуме

Депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин внес на рассмотрение похожий проект. Согласно инициативе, за слепящие и неисправные фары водителей хотят штрафовать на пять тысяч рублей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Таким образом авторы проекта хотят повысить безопасность на дорогах. Делягин подчеркивает, что большое количество ДТП в стране происходит в темное время суток, что обусловлено в том числе ослеплением водителей встречным светом.

Шапарин нашел еще одну проблему в используемых россиянами авто

По его мнению, еще одна проблема в авто россиян — это глушители без катализаторов и сажевых фильтров. Отсутствие этих элементов приводит к тому, что машины создают огромное количество шума на улицах.

Кроме того, они выделяют едкий запах и выброс вредных газов в атмосферу. Издание уточняет, что чаще всего такие апгрейды делают на отечественных авто или праворуких иномарках.

