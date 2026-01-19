В России водителей захотели лишать прав за ряд устройств на машине

Глава НАС Шапарин предложил лишать водительских прав за ксеноновые фары

Российских водителей захотели лишать прав за ряд устройств на машине — ксеноновые фары и глушители без катализаторов. Письмо с предложением ужесточит наказание на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева направил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, пишет Shot в Telegram.

По словам автора инициативы, яркие фонари слепят автомобилистов, что приводит к росту числа аварий. Избыточный свет мешает как участникам встречного движения, так и едущим впереди водителям, которые в результате не могут использовать зеркало заднего вида.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за глушители без катализаторов и сажевых фильтров, из-за которых машины сильно шумят и распространяют едкий запах, выбрасывая в атмосферу вредные газы.

В НАС считают начисляемые за оба нарушения штрафы в 500 рублей недостаточными, поэтому предлагают лишать за изменения в конструкции прав или поднять штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее с похожим предложением выступили в Госдуме. Депутат Михаил Делягин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, ужесточающий штрафы за слепящие и неисправные фары в десять раз — до пяти тысяч рублей.

В декабре водителей предупредили о штрафах за долгий прогрев машины. Так, пять минут с включенным мотором в жилой зоне могут расцениваться как длительная стоянка и наказываться взысканием суммы от полутора тысяч до трех тысяч рублей.