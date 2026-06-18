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13:47, 18 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал об ответе Киева после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Лукашенко: В Киеве заявили, что ударивший по автобусу с детьми дрон не принадлежал ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области / РИА Новости

В Киеве заявили Минску, что ударивший по автобусу с детьми из Белоруссии дрон якобы не принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что его мог купить кто угодно. Об ответе Киева рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Они нам дали ответ на наши претензии: "Многие покупают эти беспилотники". То есть: "Это не мы, это кто-то купил". А может какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что водитель автобуса накануне атаки видел сразу несколько дронов, но по транспортному средству ударил лишь один из них.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

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