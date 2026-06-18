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15:03, 18 июня 2026Бывший СССР

Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара ВСУ по автобусу с детьми

Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара дрона ВСУ по автобусу с детьми
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области / РИА Новости

Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Руслан Варанков, сообщило ведомство в Telegram.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня 2026 года», — уточнил Варанков.

Представитель Минска выразил решительное осуждение теракта. Белоруссия также потребовала исчерпывающие объяснения случившегося от Украины.

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