Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара ВСУ по автобусу с детьми

Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара дрона ВСУ по автобусу с детьми

Минск вручил представителю Киева ноту протеста из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Руслан Варанков, сообщило ведомство в Telegram.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня 2026 года», — уточнил Варанков.

Представитель Минска выразил решительное осуждение теракта. Белоруссия также потребовала исчерпывающие объяснения случившегося от Украины.