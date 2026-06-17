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18:37, 17 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на продвижение армии России в ключевом для фронта городе

Мучной: Обстановка вокруг Константиновки продолжает ухудшаться для ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Обстановка вокруг Константиновки — ключевого для фронта города в Донецкой Народной Республике (ДНР) — ухудшается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский боец с позывным Мучной.

«Обстановка вокруг города продолжает ухудшаться, по имеющейся информации, противник продвигается на территории бывшего химического завода и фактически установил там физический контроль», — заявил боец ВСУ.

По его словам, армия России поражает позиции украинских операторов БПЛА. Это позволяет российским военным расширять зоны влияния и закрепляться на занятых позициях.

Ранее в Минобороны раскрыли детали боев за Константиновку. За сутки российские подразделения взяли под контроль 96 зданий.

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