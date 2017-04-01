Международная коалиция признала вину в гибели 400 гражданских в Ираке и Сирии

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция признала вину в гибели по меньшей мере 396 гражданских лиц в 2014-2017 годах в Ираке и Сирии в результате авиаударов. Об этом говорится в заявлении объединения, передает РИА Новости.

Также в коалиции назвали заслуживающими доверия 15 сообщений о гибели мирных жителей в результате мартовских бомбардировок в ходе штурма Мосула и пять сообщений — о гибели гражданских в феврале в Ираке и Сирии.

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В конце марта в Армии США заявили, что удар по мирным жителям иракского города Мосула, в результате которого погибли около 200 человек, скорее всего, был нанесен именно американской авиацией. «Если мы действительно сделали это — есть основания полагать, что это именно так — это была непреднамеренная случайность, которые происходят во время войны», — говорил генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Операция в западной части Мосула проходит при участии авиации международной коалиции. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики 28 марта приняли решение временно прекратить боевые действия. Сообщалось, что иракское командование хочет «взвесить новые наступательные планы и тактики», чтобы атаковать террористов без потерь среди мирного населения.

Иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наносили ВВС США. В Пентагоне начали проверку сообщений о гибели гражданских лиц. 25 марта в ведомстве отметили, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.