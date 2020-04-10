Ядовитый паук укусил спящего мужчину в голову и разорил его

Укус ядовитого паука разорил жителя американского города Денвер, штат Колорадо. Об этом сообщает издание Unilad.

Паук укусил 30-летнего Николаса Кука (Nicholas Cook) в голову, пока тот спал. После пробуждения мужчина заметил ранки на щеке и почувствовал неприятное жжение. По его словам, похожие ощущения он испытывал, когда его кусали осы. Через два дня паук снова укусил спящего мужчину. На этот раз ранки обнаружились на животе.

Первоначально Кук надеялся, что боль пройдет, и не пошел к врачу. В течение 48 часов ранки заметно распухли, а из раны на животе начал сочиться гной. К тому времени мужчина был уверен, что его укусила черная вдова. В больнице подтвердили его догадку, но не смогли снабдить противоядием. Вместо этого пострадавшему прописали обезболивающее и несколько средств от отека и других симптомов.

Лечение дорого обошлось мужчине. Ни у него, ни у его родных не оказалось сбережений на покрытие непредвиденных расходов, поэтому ему пришлось взять экспресс-кредит под огромные проценты. На его выплату уходят все деньги, которые остаются от заработка после оплаты прочих счетов, но этого все равно не хватает. Недостающую сумму Кук надеется собрать при помощи краудфандингового сервиса GoFundMe.

Черная вдова — один из самых ядовитых в мире видов пауков. Нейротоксин, который содержится в яде черной вдовы, в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

В 2018 году сообщалось, что жительница города Бранфорд, штат Коннектикут, обнаружила черную вдову в винограде, который она купила в магазине. После ее жалобы деньги за виноград вернули в двойном размере.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!