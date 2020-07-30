В российском регионе женщин покусали ядовитые пауки

Две жительницы Ярославской области обратились в больницу после того, как их укусили ядовитые пауки. Об этом сообщает DON24.RU со ссылкой на ЦГБ Ростова.

34-летняя женщина была вынуждена посетить медицинское учреждение, так как испытывала боль во всех мышцах. Пострадавшая рассказала, что после «укола» в ногу она увидела в траве маленького желтого паука. По ее словам, сперва боль начала распространяться по ступне, а затем онемела вся нога.

Врачи пришли к выводу, что женщину укусил ядовитый паук сак и теперь ей придется провести определенное время в больнице. Отмечается, что за неделю это уже второй аналогичный случай. Женщина, поступившая ранее с такими же симптомами, смогла быстро оправиться и отправиться домой.

Желтый паук сак, размер которого составляет около десяти миллиметров, является довольно ядовитым. Его укус, хотя и не смертелен, может вызывать острые болевые ощущения, а также в некоторых случаях лихорадку и аллергическую реакцию.

Ранее три брата из боливийской провинции Чайянта позволили ядовитому пауку — черной вдове (каракурт) — укусить себя, так как верили, что станут супергероями. Восьмилетний, десятилетний и двенадцатилетний мальчики нашли каракурта и заставили его укусить их, так как считали, что после этого они смогут превратиться в Человека-паука.