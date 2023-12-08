Пассажир экстренно севшего в Новосибирске самолета раскрыл подробности ЧП

Пассажир экстренно севшего самолета S7: люди были в шоке от происходящего

Неполадки в работе двигателей самолета российской авиакомпании S7 Airlines, летевшего из Новосибирска в Москву, заметили еще во время разгона. Подробности ЧП в беседе с «360» раскрыл один из пассажиров экстренно севшего Boeing 737-800.

По его словам, при разгоне на полосе у лайнера стали хлопать турбины, также на них появилось пламя. «Когда были хлопки, мощность падала, — заявил он. — Затем самолет кое-как взлетел».

Россиянин сообщил, что паники на борту не было. Аплодировать пилотам за благополучную посадку пассажиры начали только спустя пять минут после остановки воздушного судна. « В основе своей люди были в шоке от того, что произошло, — добавил собеседник издания. — Ну и тут тоже отходили спустя час или два».

Ранее в декабре сообщалось, что самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, возникла проблема с давлением.