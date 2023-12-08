В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

Причиной экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске стал помпаж двигателя

За два дня в России произошло да похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Воздушные суда совершили экстренную посадку сразу после взлета из-за их возгорания.

Первый инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в Улан-Удэ с грузовым самолетом Ту-204. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, лайнер поднялся в воздух с аэропорта Байкал, однако через несколько минут был вынужден вернуться на землю.

На следующий день, 8 декабря, пассажирское судно авиакомпании S7 Airlines экстренно село в Новосибирске. Практически сразу после взлета у него произошел помпаж обоих двигателей. На борту находились 176 пассажиров, все они смогли выйти самостоятельно.

Хлопок и возгорание Ту-204 в небе

По данным источника Telegram-канала Shot, у грузового судна при взлете произошел помпаж левого двигателя. Под словом «помпаж» подразумевается особый режим работы устройства, при котором нарушается газодинамическая устойчивость.

После этого пилоты запросили аварийную посадку. Борт авиакомпании «Авиастар-ТУ» сбросил топливо, чтобы минимизировать риск крушения при посадке, и благополучно сел. Пострадавших и разрушений на поле нет.

По словам очевидца Андрея Молчанова, он услышал громкий хлопок, когда заметил из окна загоревшийся грузовой Ту-204 в небе. Это было около 8:00 утра по местному времени (3:00 мск).

Там уже вовсю двигатель был охвачен пламенем Андрей Молчанов очевидец

Самолет S7 вернулся в аэропорт после 40 минут полета

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что рейс Новосибирск — Москва отправился в 06:21, а уже в 07:04 благополучно сел в Толмачево. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщили, что причиной, по которой борт вернулся в аэропорт, по предварительным данным, стал помпаж двигателя. Предположительно, неполадки в работе двигателей Boeing 737-800 начались из-за проблем с давлением.

«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», — добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как рассказал один из пассажиров воздушного судна, при разгоне на полосе у лайнера стали хлопать турбины, также на них появилось пламя.

Когда были хлопки, мощность падала. Затем самолет кое-как взлетел. Он периодически сваливался, потом нормализовалось пассажир Boeing 737-800

Россиянин сообщил, что паники на борту не было. Аплодировать пилотам за благополучную посадку пассажиры начали только спустя пять минут после остановки воздушного судна. По его словам, в основном люди были в шоке от того, что произошло.