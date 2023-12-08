В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?
За два дня в России произошло да похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Воздушные суда совершили экстренную посадку сразу после взлета из-за их возгорания.
Первый инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в Улан-Удэ с грузовым самолетом Ту-204. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, лайнер поднялся в воздух с аэропорта Байкал, однако через несколько минут был вынужден вернуться на землю.
На следующий день, 8 декабря, пассажирское судно авиакомпании S7 Airlines экстренно село в Новосибирске. Практически сразу после взлета у него произошел помпаж обоих двигателей. На борту находились 176 пассажиров, все они смогли выйти самостоятельно.
Хлопок и возгорание Ту-204 в небе
По данным источника Telegram-канала Shot, у грузового судна при взлете произошел помпаж левого двигателя. Под словом «помпаж» подразумевается особый режим работы устройства, при котором нарушается газодинамическая устойчивость.
После этого пилоты запросили аварийную посадку. Борт авиакомпании «Авиастар-ТУ» сбросил топливо, чтобы минимизировать риск крушения при посадке, и благополучно сел. Пострадавших и разрушений на поле нет.
По словам очевидца Андрея Молчанова, он услышал громкий хлопок, когда заметил из окна загоревшийся грузовой Ту-204 в небе. Это было около 8:00 утра по местному времени (3:00 мск).
Там уже вовсю двигатель был охвачен пламенем
Самолет S7 вернулся в аэропорт после 40 минут полета
Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что рейс Новосибирск — Москва отправился в 06:21, а уже в 07:04 благополучно сел в Толмачево. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России сообщили, что причиной, по которой борт вернулся в аэропорт, по предварительным данным, стал помпаж двигателя. Предположительно, неполадки в работе двигателей Boeing 737-800 начались из-за проблем с давлением.
«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», — добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как рассказал один из пассажиров воздушного судна, при разгоне на полосе у лайнера стали хлопать турбины, также на них появилось пламя.
Когда были хлопки, мощность падала. Затем самолет кое-как взлетел. Он периодически сваливался, потом нормализовалось
Россиянин сообщил, что паники на борту не было. Аплодировать пилотам за благополучную посадку пассажиры начали только спустя пять минут после остановки воздушного судна. По его словам, в основном люди были в шоке от того, что произошло.