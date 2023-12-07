Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:13, 7 декабря 2023Путешествия

Сброс топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

Shot: момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

Момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На полуминутном ролике видно, как из летящего грузового самолета вытекает горящая струя. Поясняется, что в результате сброса топлива пилотам удалось минимизировать риск крушения при посадке.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ вскоре после взлета загорелся грузовой ТУ-204. Самолет вылетел из аэропорта Байкал. После начала возгорания капитан воздушного судна принял решение совершить посадку. В результате ЧП никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тайное проникновение на охраняемую территорию и пистолет с глушителем. Как был убит в Подмосковье экс-депутат Рады Кива?

      Сброс топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

      Врач подсказала надежный способ усилить потенцию

      Уличенная в сексе с 11-летним мальчиком сотрудница школы снова попала за решетку

      В Москве произошла массовая драка

      В Улан-Удэ загорелся самолет

      ChatGPT отказался отвечать на связанные с лекарствами вопросы

      Названа уничтожающая сексуальное влечение распространенная привычка

      В Польше спрогнозировали крупные операции со стороны России и Украины

      Краснодарский край отказался от масштабного празднования Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости