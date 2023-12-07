Сброс топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

Shot: момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео

Момент сброса топлива с загоревшегося самолета в Улан-Удэ попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На полуминутном ролике видно, как из летящего грузового самолета вытекает горящая струя. Поясняется, что в результате сброса топлива пилотам удалось минимизировать риск крушения при посадке.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ вскоре после взлета загорелся грузовой ТУ-204. Самолет вылетел из аэропорта Байкал. После начала возгорания капитан воздушного судна принял решение совершить посадку. В результате ЧП никто не пострадал.