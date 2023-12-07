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04:44, 7 декабря 2023Россия

В Улан-Удэ загорелся самолет

Цыденов: грузовой самолет ТУ-204 загорелся сразу после взлета в Улан-Удэ

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В Улан-Удэ вскоре после взлета загорелся грузовой самолет ТУ-204, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что самолет поднялся в воздух с аэропорта Байкал, и через несколько минут у него загорелся двигатель. После этого экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее российский транспортный самолет Ил-76 загорелся при попытке взлета из аэропорта Гиссар неподалеку от столицы Таджикистана Душанбе. Возгорание произошло в одном из двигателей авиалайнера, борт выгорел дотла.

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      Марина Совина
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